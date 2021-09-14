Чувство стиля и стать: Вайкуле с модной прической «розетки» и в актуальных брюках вышла на прогулку в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле много лет восхищает своих поклонников своим собственным стилем, который одновременно отличается от других и соответствует трендам.

В свои 67 лет артистка не стесняется примерять образы, которые на первый взгляд выглядят как чисто молодежные. Именно так советовала поступать Эвелина Хромченко. Ведущая «Модного приговора» убеждена, что, создавая луки, дамы в первую очередь должны заглядывать внутрь себя и проявлять свое «я» в одежде. А вовсе не слепо следовать моде.

Вслед за 32-летней актрисой Агатой Муцениеце Лайма Вайкуле сделала актуальную прическу «розетки» и примерила модные широкие брюки, к которым рекомендовала присмотреться Эвелина Хромченко, а также жакет свободного кроя. Кипенно-белый цвет костюма звезды тоже, к слову, отвечает современным тенденциям. Он стал интересен дизайнерам одежды после пандемии и популяризации профессии врача.

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