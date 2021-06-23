Как лисичка: Муцениеце отметилась на премьере с трендовой прической «розетки»

В Москве состоялся предпоказ мультипликационного фильма «Рок Дог 2», где одного из персонажей, лисичку Дарму, озвучивала Агата Муцениеце. На премьере актриса постаралась создать образ, напоминающий ее героиню. Звезда сделала трендовую прическу «розетки» в форме ушек животного.

На красной дорожке артистка появилась в компании Владимира Преснякова, который подарил свой голос другому персонажу — псу Броуди, пишет КП. А также Вали Карнавал. Ее героиня — рок-дива Лил Фокси. Все трое облачились в белые футболки и топы, составив единый лук.

Ранее мы писали о Дмитрии Диброве, который тоже появился на светской тусовке в сопровождении жены и детей. Ведущий заметно похудел и поседел.

Смотрите также