Виктор Цой: застенчивый и талантливый
Видео
Шаурма «Крошка моя»: пошаговый видеорецепт
Видео

Как лисичка: Муцениеце отметилась на премьере с трендовой прической «розетки»

Актриса побывала на предпоказе мультфильма «Рок Дог 2».

Как лисичка: Муцениеце отметилась на премьере с трендовой прической «розетки»
Агата Муцениеце. Фото: Global look press

В Москве состоялся предпоказ мультипликационного фильма «Рок Дог 2», где одного из персонажей, лисичку Дарму, озвучивала Агата Муцениеце. На премьере актриса постаралась создать образ, напоминающий ее героиню. Звезда сделала трендовую прическу «розетки» в форме ушек животного.

Агата Муцениеце.
Агата Муцениеце. Фото: Борис Кудрявов/ КП

На красной дорожке артистка появилась в компании Владимира Преснякова, который подарил свой голос другому персонажу — псу Броуди, пишет КП. А также Вали Карнавал. Ее героиня — рок-дива Лил Фокси. Все трое облачились в белые футболки и топы, составив единый лук.

Агата Муцениеце, Владимир Пресняков, Валя Карнавал.
Агата Муцениеце, Владимир Пресняков, Валя Карнавал. Фото: Борис Кудрявов/ КП

Ранее мы писали о Дмитрии Диброве, который тоже появился на светской тусовке в сопровождении жены и детей. Ведущий заметно похудел и поседел.

Смотрите также

Тэги

Агата Муцениецезвездные прическиМуцениеце фото