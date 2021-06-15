«Какой красивый!»: Рогов показал стильный жакет – хит этого лета

В нем будет удобно прохладными вечерами, кроме того, наряд отлично привлекает внимание.

Оранжевые оттенки, заявившие о себе на мировых подиумах еще в прошлом году, все еще в тренде. Особенно актуальны разбеленные, а также особенно сочные тона вроде неонового мандаринового или спелой тыквы. Ведь летом так хочется чего-то особенно яркого!

Александр Рогов на шоу «Рогов в деле» показал своим зрителям трендовый жакет морковного цвета, от которого пришел в восторг.

«Какой красивый объемный жакет ярко-оранжевого, такого морковного цвета! Отличная покупка на лето! Вы будете чувствовать себя комфортно, при этом вам будет ярко! Это важно! Жакет стоит недорого – 3999 рублей», — прокомментировал ведущий программы на СТС.

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