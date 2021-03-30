А-ля медсестра: Хромченко показала самые трендовые наряды сезона в кипенно-белых тонах

Ведущая «Модного приговора» заметила, что пандемия повлияла на одежду женщин.

На «Модном приговоре» Первого канала рассказали, что в этом сезоне необычайно популярны стали наряды кипенно-белого оттенка, напоминающие костюмы медсестер и врачей. Это связано напрямую с эпидемией коронавируса.

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«Весенне-летний сезон 2020-2021 создавался в самый пик карантина. Именно поэтому одними из самых главных вдохновляющих образов стали образы форменной одежды медицинского персонала разных специальностей. Белый халат – это отдельный огромный тренд», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Подобные медицинские мотивы в модных моделях стали отражением человеческой благодарности людям, которые спасали жизни в период пандемии.

Стилист также заметила, что теперь в тренде миниатюрные женственные украшения вроде крошечных сережек или тонких колец, а также цепочек, которые могут себе позволить на работе врачи и медсестры.

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