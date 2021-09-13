«Очень актуальны»: Хромченко назвала брюки-хит нынешнего сезона, которые будут моде и в следующем году

Эвелина Хромченко в эфире программы Первого казала «Модный приговор» заговорила о трендах на брюки. В настоящий момент, уверена ведущая шоу, хитом являются модели макси с утрированной шириной. Мало того, они не собираются сдавать свои позиции в рейтинге популярности в ближайшее время.

«Широкие брюки в нынешнем сезоне (и в прошлом, и в будущем) очень актуальны», — сказала стилист.

Модный эксперт также заметила, что такая модель обладает замечательным качеством – нивелирует собой недостатки, включая лишний вес. На подиуме проекта показали актуальный комплект с такими брюками, которые, к тому же, имели тонкие лампасы. Они тоже остаются очень востребованными у модниц, придают образам статусности и вытягивают силуэт.

«Советую обратить внимание на крой этого костюма. Он действительно очень универсальный. Такая одежда хорошо подойдет и для праздника, и для будних дней. На работу в такой одежде тоже замечательно ходить», — прокомментировала показанный на подиуме проекта лук Эвелина Хромченко.

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