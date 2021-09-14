«Дава с какими-то телками»: Ольга Орлова публично унизила Наташу Королеву

Две популярные в конце прошлого века вокалистки Ольга Орлова и Наташа Орлова встретились на вечеринке.

В минувшие выходные известный адвокат Ида Достман и ее муж устраивали роскошный прием по случаю еврейского совершеннолетия своего сына Якова. Праздник пара устроила в модном столичном ресторане, пригласив на него звездных друзей.

В числе гостей были замечены Алла Пугачева с семьей, Наташа Королева, Владимир Винокур, Стас Михайлов, певица Алсу, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова и другие знаменитости. Присутствовал на торжестве и бывший бойфренд Ольги Бузовой, а ныне ведущий «Дома-2» Давид Манукян.

Ольга Орлова поделилась в сторис микроблога видео, на котором запечатлела свою встречу с Наташей Королевой. Сначала Орлова сделала вид, что обозналась и потому нелестно отозвалась об исполнительнице хита «Желтые тюльпаны».

«Не могу не сделать себе контент, — говорит за кадром Ольга Орлова. — Выхожу я, так сказать, из синагоги, а тут мой соведущий, хотела сказать, с какими-то телками. Но так сказать не могу! С красивыми женщинами». «Не с какими-то, — поправила Ольгу Орлову Наташа Королева. — А с символами юности целого поколения, между прочим».

Напомним, на торжестве Наташа Королева исполнила свой неувядаемый хит в дуэте со Стасом Михайловым.

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