Неожиданный дуэт: Наташа Королева села на колени к Стасу Михайлову, чтобы исполнить хит «Желтые тюльпаны»

Известные исполнители Наташа Королева и Стас Михайлов зажгли на вечеринке.

Популярная в 90-х годах прошлого столетия певица Наташа Королева и любимый вокалист определенной части женской аудитории Стас Михайлов накануне встретились в ресторане на празднике общих друзей.

Известный адвокат Ида Достман и ее супруг Александр с размахом отмечали день еврейского совершеннолетия своего сына Якова.

На вечеринку в ресторан пара пригласила многих известных людей, включая Аллу Пугачеву и Максим Галкина с детьми Лизой и Гарри.

Наташа Королева от души веселилась на празднике и исполняла свои хиты, написанные для нее много лет назад бывшим мужем Игорем Николаевым. Самый известный из них — «Желтые тюльпаны», который она впервые исполнила совсем юной девочкой.

В какой-то момент Наташа Королева подошла к присутствующему на празднике вокалисту Стасу Михайлову, смело уселась к нему на колени. И уже вместе, дуэтом, вокалисты исполнили незабываемый хит о вестниках разлуки. Смотрелся при этом пара невероятно убедительно.

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