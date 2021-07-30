«Масюль, я приняла сложное решение»: Ольга Орлова слила в Сеть переписку Ксении Бородиной и Ольги Бузовой

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова предоставила вещественные доказательства того, что Ольга Бузова подставила своих коллег и друзей.

Новый скандал разгорелся в Сети после того, как поющая телеведущая Ольга Бузова обвинила во лжи бывшую коллегу Ольгу Орлову. Орлова, напомним, рассказала в интервью, что Бузова объявила об уходе из «Дома-2» за несколько часов до начала съемок.

Ольга Орлова в ответ на обвинение во лжи разместила в сторис микроблога скрины графика ведущих «Дома-2» с фамилией Ольги Бузовой. Да и поклонники реалити-шоу прекрасно помнят, что звезда снималась в промо-ролике обновленного «Дома-2», который крутили в Сети и на телеканале «Ю» перед выходом первого шоу.

Разместила Ольга Орлова и «тяжелую артиллерию» — скрин переписки Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Общение состоялось в день, когда было намечено первое Лобное на «Доме-2» с участием Бузовой и Бородиной. Ксения в итоге появилась в эфире одна.

«Масюль, я вчера приняла очень сложно решение. Хочу, чтобы ты узнала от меня. Я не выйду на «Дом-2», — написала Ольга Бузова.

Но Ксения Бородина дала понять, что уже была в курсе событий.

«Мне сказали, да. Но просто так бы ты его не приняла никогда. Думала, скажешь причину», — ответила Бородина.

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