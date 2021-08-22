Как Стас Михайлов стал кумиром миллионов женщин и обрел любимую и единственную

Этим летом Стас Михайлов со своей большой семьей гулял на свадьбе пасынка, 27-летнего Андрея Канчельскиса. Торжество прошло в Греции. Впереди у многодетного отца еще не одно подобное счастливое событие – ему еще надо выдать замуж трех дочерей, одну падчерицу и старшего сына. На двоих с женой Инной у Стаса Михайлова шестеро детей. И в своем плотном графике популярный артист всегда находит время на них – семья была и остается для музыканта самым главным богатством.

Примечательно, что прежде чем устроить личное счастье, артист позаботился о творческой самореализации. Каких усилий ему это стоило, читайте в нашем материале.

Стас Михайлов – детство, родители, гибель брата

Стас Михайлов родился в Сочи 27 апреля 1969 года. Отец Владимир Борисович был пилотом вертолета, мать Людмила Васильевна – медсестрой. Его родители никак не были связаны с творчеством или эстрадой, поэтому и предположить не могли, что кто-то из двоих сыновей станет артистом.

Брат Стаса Михайлова Валерий был на 7 лет старше него, в возрасте 27 лет его жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе. Оба брата пошли в авиацию, и Михайлов-младший еще учился в Минском летном училище, когда старший погиб – Валерий разбился в 1989 году на вертолете, на котором работал бортмехаником. Артист рассказывал, что тогда случилось — произошла неконтролируемая ситуация на высоте 2200 метров.

«У них шестеренка редуктора рассыпалась в воздухе. Это гидравлика. И все, что они успели сделать, — они быстро пошли к земле. До земли оставалось 150 метров, между горами хотели плюхнуться. Но клин произошел в воздухе», — объяснил музыкант. «Я точно понимаю как человек православный, что он – в раю. Почему я так говорю? Потому что он собой накрыл ребенка, он спас мальчика, мальчик остался жив, живет по сей день, и слава Богу, дай Бог ему здоровья. Я думаю, что это жертвенная такая смерть, которую они, молодые ребята, приняли. Все молодые, погиб командир Петя, погиб Сережа и Валера», — откровенничал артист в беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» в 2020 году.

Михайлов признался, что по сей день так и не смирился с потерей. Он говорит, что это невозможно, жизнь разделяется на до и после трагедии, и с этим нужно просто как-то жить.

После случившейся семейной трагедии Стас бросает учебу и уходит в армию. И именно во время службы он понимает, кем именно хочет стать в этой жизни.

Стас Михайлов – начало карьеры

Примечательно, что Стас Михайлов не имеет никакого музыкального образования, даже не знает нотную грамоту. При этом артист уверен – такие знания только испортили бы ему жизнь. Первые уроки гитары ему преподал брат Валерий.

«Петь он начал с трех лет, — вспоминал отец артиста, Владимир Михайлов. – И гитару изображал из хлебной доски деревянной, и он под нее подпевал: «Не плачь девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди». Это было как сказка, радость и слезы – все у нас было на глазах».

Отслужив в армии, Стас Михайлов возвращается в родной Сочи, откуда начинает свой путь в музыкальную индустрию. Днем он продает видеокассеты с уличного лотка, вечерами выступает в местных кафе и ресторанах. Затем был бизнес на автоматах по изготовлению булочек, подработка в студии звукозаписи, и через год, в 1992 году Стас Михайлов едет покорять Москву. От будущей звезды понадобится немало сил и времени, чтобы удача в Белокаменной ему улыбнулась.

В Москве он работает грузчиком и параллельно штурмует продюсерские центры, привозя туда видеокассеты со своими выступлениями. Но ни Филипп Киркоров, ни Иосиф Пригожин, ни Бари Алибасов, к которым пробивался Стас Михайлов, тогда не разглядели в нем будущую знаменитость. Начинающий артист выступает в ночных заведениях, пишет свою первую песню «Свеча», трудоустраивается в Театр Эстрады и даже попадает на сцену, но слава его так и не находит.

Музыкант переезжает в Санкт-Петербург, заканчивает работу над первым альбомом «Свеча», только ожидаемых дивидендов он не приносит. В 2000 году он вновь переезжает в Москву, где продолжает работать над новыми музыкальными произведениями, и его песня «Без тебя» попадает на радио, откуда прямиком летит в самые сердца радиослушателей. Это успех, которого так ждал Стас Михайлов.

Стас Михайлов – песни, альбомы, дуэты

В 2002 году свет увидел второй альбом певца, «Позывной». Публика восприняла его благосклонно, и звезда Стаса Михайлова на небосклоне отечественного шоу-бизнеса разгорелась еще ярче. Примечательно, что альбом планировался как подарок для узкого круга друзей Михайлова, но разошелся и по другим почитателям таланта артиста.

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Следующий, третий альбом, «Позывные на любовь», выходит в 2004 году. Туда вошла его мегапопулярная к тому времени песня «Без тебя». Теперь ее крутят на радио «Шансон» круглыми сутками, а заказы радиослушателей на нее бьют все рекорды. Укрепляет успех новый клип артиста «Половинки», слава и признание обрушиваются на Михайлова настоящей лавиной.

После этого ежегодно Стас Михайлов выпускает по альбому в течение десяти лет. Но хейтеры не дремлют – артиста обвиняют в эксплуатации образа сердцееда, который проникновенными текстами песен подбирает ключик к сердцу одиноких поклонниц, за ним закрепляется не очень лестное звание любимца женщин-разведенок и дам зрелого возраста. В ответ на это музыкант в 2016 году записывает фит с рэпером Джиганом «Любовь-наркоз». Дуэт так понравился поклонникам, и артисты выпустили клип на песню.

Кроме того, в коллекции хитов Стаса Михайлова есть дуэты с Зарой, Ани Лорак, Таисией Повалий, коллаборация с группой Artik&Asti Тамарой Гвердцители, Сергеем Жуковым.

«Это же происходит все стихийно. Ты не планируешь писать эти песни. Как у меня происходит: появляется какое-то ключевое слово, фраза, и ты все, и ты сел писать. 15 минут, 20 минут. Потому что если ты сел писать, и я ушел, не написал, то все, я эту песню больше никогда не делаю, не возвращаюсь к ней. Потому что или я ее сделал сразу, и она живет, или нет. Но я не всегда угадываю. Есть песни, которые я и не пою на концертах. Есть песни, которые для меня всегда актуальны и имеют такой посыл эмоциональный, и я их очень люблю. Если песня открывает, на мой взгляд, сердце человека – все, задача выполнена. Модная она, с модными звуками, не с модными звуками. Если она трогает сердце человека, который пришел к тебе на концерт, — все», — делился, как рождаются песни, Стас Михайлов в программе «Судьба человека» в 2020 году.

Альбомы Стаса Михайлова

Всего у Стаса Михайлова 12 альбомов.

1997 г. — «Свеча»

2002 г. — «Посвящение»

2004 г. — «Позывные на любовь»

2005 г. — «К тебе иду»

2006 г. — «Берега мечты»

2007 г. — «Небеса»

2008 г. — «Жизнь-река»

2010 г. — «Живой»

2011 г. — «Только ты»

2013 г. — «Джокер»

2014 г. — «1000 шагов»

2017 г. — «Ты — все»

2019 г. — «Лучший день.

Лучшие песни Стаса Михайлова

По данным официального сайта Стаса Михайлова, лучшими песнями из репертуара артиста стали многие его треки. Их как минимум 50, и среди списка такие хиты, как:

«Свеча» (1997 г).

«Ну вот и все» (2004 г)

«За женщин всех» (2004 г)

«Все для тебя» (2004 г)

«Берега мечты» (2004 г)

«Без тебя» (2004 г).

«Ты моя» (2009 г)

«Отпусти» (дуэт с Таисией Повалий, 2010 г).

«Только ты» (2011 г).

«Там, за горизонтом» (2016 г)

Награды Стаса Михайлова

За свою карьеру Стас Михайлов неоднократно был в числе победителей музыкальных конкурсов, а также становился обладателем наград самого разного достоинства. Свою первую премию «Шансон года» он получил в 2006 году за песню «Ну вот и все». И с тех пор статуэтки и звания сыпались на него как из рога изобилия, ежегодно, а то и по несколько раз в год.

В общей сложности в коллекции Стаса Михайлова – 10 премий «Шансон года», 8 «Золотых граммофонов», премия «Звезды Дорожного радио», две премии RU.TV в номинациях «Лучший артист» и «Лучший певец». Есть среди достижений звезды и госнаграды. В 2010 году за заслуги в области искусства Стас Михайлов получает звание Заслуженного артиста РФ, в 2019 году – Благодарность Президента России.

В 2011 году Forbes признает его главной звездой российского отечественного шоу-бизнеса. Позже музыкант занимает первую строчку по частоте запросов в «Яндексе». Его успешная творческая деятельность продолжается по сей день – песни о любви, верности и разлуке преданным поклонникам не приедаются.

Стас Михайлов – личная жизнь

О личной жизни Стас Михайлов распространяться не любит, но у поклонников она неизменно вызывает повышенный интерес. Любимец миллионов фанаток официально был женат дважды. Первая жена Инна Горб вышла замуж за никому неизвестного, но амбициозного Стаса Михайлова в 1996 году. Причем, они поклялись друг другу в любви не только в ЗАГСе, но и в церкви.

Первая избранница Михайлова всячески поддерживала возлюбленного в его творческих начинаниях, даже выступила соавтором его песен. Желаемого дохода творчество не приносило, и, забеременев, Инна вынуждена была вернуться в Сочи, пока будущий отец пробивался к успеху. Но с наступлением популярности в семью пришли недомолвки и ревность – поклонницы не давали проходу музыканту уже тогда. И в 2003 году Стас и Инна развелись, после чего артист посвятил ей песню «Ну вот и все», которая быстро была признана слушателями одной из лучших.

Последовавшие после развода отношения Стаса Михайлова стали служебным романом, и до ЗАГСа дело не дошло. Его избранницей стала Наталья Зотова, двоюродная сестра певицы Валерии, которая работала у него бэк-вокалисткой. В 2005 году у Натальи родилась дочка, которую она назвала Дашей, но певец разорвал отношения с Зотовой, еще когда та была в положении, не признал отцовство и долгие семь лет не видел наследницу. И все-таки сделал это, когда своими глазами увидел, как похожа на него девочка.

Третьей любовью в жизни Стаса Михайлова стала экс-жена футболиста Андрея Канчельскиса Инна. «Мисс Кировоград-1990» ушла от экс-игрока «Манчестер Юнайтед» после возвращения на родину из Лондона. В 2006 году спортсмен поехал в Самару выступать за местный клуб, а Инна осталась в Москве, где произошла ее судьбоносная встреча с музыкантом Стасом Михайловым в ресторане.

Сформировавшийся любовный треугольник быстро распался – Канчельскис ушел от жены, подал на развод. Тогда ради небогатого артиста Инна Канчельских оставляет свою обеспеченную жизнь и поселяется с ним в съемной квартире.

Свадьбу с Инной Канчельских Стас Михайлов сыграл спустя 5 лет после начала отношений, в 2011-м. К тому времени их совместной дочке Иванне было уже 2 годика.

Стас Михайлов: дети

Главное богатство для Стаса Михайлова – это его большая семья. В общей сложности, у Стаса и Инны Михайловых шестеро детей, причем, музыкант не делит их на своих и чужих – всех воспитывает как родных. Две дочки – Иванна 2009 года рождения и Мария – 2012-го – общие. От первого брака у певца взрослый сын Никита, которому 20 лет, и от вторых отношений дочь Дарья, ей 16 лет.

Инна Канчельских в предыдущем браке стала матерью дважды. Она родила мужу-футболисту первенца Андрея, которому уже 27 лет, и дочку Еву, ей 22 года.

Воспитанию детей Стас Михайлов уделяет пристальное внимание и всегда находит время на них в своем плотном графике. Его сын Никита учится в Ставропольском военном училище, артист уверен, — там юноша получит необходимые для формирования мужественности основы воспитания. Младшую дочку Марию певец отдал в фигурное катание, она занимается в академии Евгения Плющенко.

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Однажды дочки Стаса Михайлова выразили желание стать участницами шоу «Голос», на что отец наложил категоричное табу. Потому что уверен, что это лишь навредит, причем, не только его детям, а всем, кто участвует в подобных шоу.

«Это сломает психику. Скажут ребенку в семь лет, что ты звезда, а после проекта ему трудно будет объяснить, что жизнь может сложиться по-другому», — объяснял Михайлов свое мнение.

Среди секретов правильного воспитания подрастающего поколения в семье Михайловых – отсутствие телевизора. Еще звездный отец уверен: девочек нужно воспитывать так, чтобы они понимали, что замуж нужно выходить не несколько раз, а единожды и навсегда.

В июле 2021 года пасынок Стаса Михайлова Андрей Канчельскис женился, его избранницей стала уроженка Греции. Свадьбу провели на родине невесты, торжество было очень пышным и громким.

Стас Михайлов – рост, вес, цвет глаз

Рост Стаса Михайлова – средний, он составляет 178 сантиметров. На сегодняшний день артист весит 87 килограммов. Цвет глаз – карий.

Стас Михайлов сегодня

Популярности Стаса Михайлова можно только позавидовать. Его гастрольный график обычно расписан на два года вперед, и неизменно артист собирает полные залы. С ограничениями из-за пандемии коронавируса музыкант, как и многие коллеги, был вынужден отменять и переносить выступления, но сейчас Стас Михайлов возобновил выступления.

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