Как Стас Михайлов стал кумиром миллионов женщин и обрел любимую и единственную

Этим летом Стас Михайлов со своей большой семьей гулял на свадьбе пасынка, 27-летнего Андрея Канчельскиса. Торжество прошло в Греции. Впереди у многодетного отца еще не одно подобное счастливое событие – ему еще надо выдать замуж трех дочерей, одну падчерицу и старшего сына. На двоих с женой Инной у Стаса Михайлова шестеро детей. И в своем плотном графике популярный артист всегда находит время на них – семья была и остается для музыканта самым главным богатством.
Примечательно, что прежде чем устроить личное счастье, артист позаботился о творческой самореализации. Каких усилий ему это стоило, читайте в нашем материале.
Стас Михайлов – детство, родители, гибель брата
Стас Михайлов родился в Сочи 27 апреля 1969 года. Отец Владимир Борисович был пилотом вертолета, мать Людмила Васильевна – медсестрой. Его родители никак не были связаны с творчеством или эстрадой, поэтому и предположить не могли, что кто-то из двоих сыновей станет артистом.
Брат Стаса Михайлова Валерий был на 7 лет старше него, в возрасте 27 лет его жизнь трагически оборвалась в авиакатастрофе. Оба брата пошли в авиацию, и Михайлов-младший еще учился в Минском летном училище, когда старший погиб – Валерий разбился в 1989 году на вертолете, на котором работал бортмехаником. Артист рассказывал, что тогда случилось — произошла неконтролируемая ситуация на высоте 2200 метров.
«У них шестеренка редуктора рассыпалась в воздухе. Это гидравлика. И все, что они успели сделать, — они быстро пошли к земле. До земли оставалось 150 метров, между горами хотели плюхнуться. Но клин произошел в воздухе», — объяснил музыкант.
«Я точно понимаю как человек православный, что он – в раю. Почему я так говорю? Потому что он собой накрыл ребенка, он спас мальчика, мальчик остался жив, живет по сей день, и слава Богу, дай Бог ему здоровья. Я думаю, что это жертвенная такая смерть, которую они, молодые ребята, приняли. Все молодые, погиб командир Петя, погиб Сережа и Валера», — откровенничал артист в беседе с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» в 2020 году.
Михайлов признался, что по сей день так и не смирился с потерей. Он говорит, что это невозможно, жизнь разделяется на до и после трагедии, и с этим нужно просто как-то жить.
После случившейся семейной трагедии Стас бросает учебу и уходит в армию. И именно во время службы он понимает, кем именно хочет стать в этой жизни.
Стас Михайлов – начало карьеры
Примечательно, что Стас Михайлов не имеет никакого музыкального образования, даже не знает нотную грамоту. При этом артист уверен – такие знания только испортили бы ему жизнь. Первые уроки гитары ему преподал брат Валерий.
«Петь он начал с трех лет, — вспоминал отец артиста, Владимир Михайлов. – И гитару изображал из хлебной доски деревянной, и он под нее подпевал: «Не плачь девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди». Это было как сказка, радость и слезы – все у нас было на глазах».
Отслужив в армии, Стас Михайлов возвращается в родной Сочи, откуда начинает свой путь в музыкальную индустрию. Днем он продает видеокассеты с уличного лотка, вечерами выступает в местных кафе и ресторанах. Затем был бизнес на автоматах по изготовлению булочек, подработка в студии звукозаписи, и через год, в 1992 году Стас Михайлов едет покорять Москву. От будущей звезды понадобится немало сил и времени, чтобы удача в Белокаменной ему улыбнулась.
В Москве он работает грузчиком и параллельно штурмует продюсерские центры, привозя туда видеокассеты со своими выступлениями. Но ни Филипп Киркоров, ни Иосиф Пригожин, ни Бари Алибасов, к которым пробивался Стас Михайлов, тогда не разглядели в нем будущую знаменитость. Начинающий артист выступает в ночных заведениях, пишет свою первую песню «Свеча», трудоустраивается в Театр Эстрады и даже попадает на сцену, но слава его так и не находит.
Музыкант переезжает в Санкт-Петербург, заканчивает работу над первым альбомом «Свеча», только ожидаемых дивидендов он не приносит. В 2000 году он вновь переезжает в Москву, где продолжает работать над новыми музыкальными произведениями, и его песня «Без тебя» попадает на радио, откуда прямиком летит в самые сердца радиослушателей. Это успех, которого так ждал Стас Михайлов.
Стас Михайлов – песни, альбомы, дуэты
В 2002 году свет увидел второй альбом певца, «Позывной». Публика восприняла его благосклонно, и звезда Стаса Михайлова на небосклоне отечественного шоу-бизнеса разгорелась еще ярче. Примечательно, что альбом планировался как подарок для узкого круга друзей Михайлова, но разошелся и по другим почитателям таланта артиста.
Следующий, третий альбом, «Позывные на любовь», выходит в 2004 году. Туда вошла его мегапопулярная к тому времени песня «Без тебя». Теперь ее крутят на радио «Шансон» круглыми сутками, а заказы радиослушателей на нее бьют все рекорды. Укрепляет успех новый клип артиста «Половинки», слава и признание обрушиваются на Михайлова настоящей лавиной.
После этого ежегодно Стас Михайлов выпускает по альбому в течение десяти лет. Но хейтеры не дремлют – артиста обвиняют в эксплуатации образа сердцееда, который проникновенными текстами песен подбирает ключик к сердцу одиноких поклонниц, за ним закрепляется не очень лестное звание любимца женщин-разведенок и дам зрелого возраста. В ответ на это музыкант в 2016 году записывает фит с рэпером Джиганом «Любовь-наркоз». Дуэт так понравился поклонникам, и артисты выпустили клип на песню.
Кроме того, в коллекции хитов Стаса Михайлова есть дуэты с Зарой, Ани Лорак, Таисией Повалий, коллаборация с группой Artik&Asti Тамарой Гвердцители, Сергеем Жуковым.
«Это же происходит все стихийно. Ты не планируешь писать эти песни. Как у меня происходит: появляется какое-то ключевое слово, фраза, и ты все, и ты сел писать. 15 минут, 20 минут. Потому что если ты сел писать, и я ушел, не написал, то все, я эту песню больше никогда не делаю, не возвращаюсь к ней. Потому что или я ее сделал сразу, и она живет, или нет.
Но я не всегда угадываю. Есть песни, которые я и не пою на концертах. Есть песни, которые для меня всегда актуальны и имеют такой посыл эмоциональный, и я их очень люблю.
Если песня открывает, на мой взгляд, сердце человека – все, задача выполнена. Модная она, с модными звуками, не с модными звуками. Если она трогает сердце человека, который пришел к тебе на концерт, — все», — делился, как рождаются песни, Стас Михайлов в программе «Судьба человека» в 2020 году.
Альбомы Стаса Михайлова
Всего у Стаса Михайлова 12 альбомов.
- 1997 г. — «Свеча»
- 2002 г. — «Посвящение»
- 2004 г. — «Позывные на любовь»
- 2005 г. — «К тебе иду»
- 2006 г. — «Берега мечты»
- 2007 г. — «Небеса»
- 2008 г. — «Жизнь-река»
- 2010 г. — «Живой»
- 2011 г. — «Только ты»
- 2013 г. — «Джокер»
- 2014 г. — «1000 шагов»
- 2017 г. — «Ты — все»
- 2019 г. — «Лучший день.
Лучшие песни Стаса Михайлова
По данным официального сайта Стаса Михайлова, лучшими песнями из репертуара артиста стали многие его треки. Их как минимум 50, и среди списка такие хиты, как:
- «Свеча» (1997 г).
- «Ну вот и все» (2004 г)
- «За женщин всех» (2004 г)
- «Все для тебя» (2004 г)
- «Берега мечты» (2004 г)
- «Без тебя» (2004 г).
- «Ты моя» (2009 г)
- «Отпусти» (дуэт с Таисией Повалий, 2010 г).
- «Только ты» (2011 г).
- «Там, за горизонтом» (2016 г)
Награды Стаса Михайлова
За свою карьеру Стас Михайлов неоднократно был в числе победителей музыкальных конкурсов, а также становился обладателем наград самого разного достоинства. Свою первую премию «Шансон года» он получил в 2006 году за песню «Ну вот и все». И с тех пор статуэтки и звания сыпались на него как из рога изобилия, ежегодно, а то и по несколько раз в год.
В общей сложности в коллекции Стаса Михайлова – 10 премий «Шансон года», 8 «Золотых граммофонов», премия «Звезды Дорожного радио», две премии RU.TV в номинациях «Лучший артист» и «Лучший певец». Есть среди достижений звезды и госнаграды. В 2010 году за заслуги в области искусства Стас Михайлов получает звание Заслуженного артиста РФ, в 2019 году – Благодарность Президента России.
В 2011 году Forbes признает его главной звездой российского отечественного шоу-бизнеса. Позже музыкант занимает первую строчку по частоте запросов в «Яндексе». Его успешная творческая деятельность продолжается по сей день – песни о любви, верности и разлуке преданным поклонникам не приедаются.
Стас Михайлов – личная жизнь
О личной жизни Стас Михайлов распространяться не любит, но у поклонников она неизменно вызывает повышенный интерес. Любимец миллионов фанаток официально был женат дважды. Первая жена Инна Горб вышла замуж за никому неизвестного, но амбициозного Стаса Михайлова в 1996 году. Причем, они поклялись друг другу в любви не только в ЗАГСе, но и в церкви.
Первая избранница Михайлова всячески поддерживала возлюбленного в его творческих начинаниях, даже выступила соавтором его песен. Желаемого дохода творчество не приносило, и, забеременев, Инна вынуждена была вернуться в Сочи, пока будущий отец пробивался к успеху. Но с наступлением популярности в семью пришли недомолвки и ревность – поклонницы не давали проходу музыканту уже тогда. И в 2003 году Стас и Инна развелись, после чего артист посвятил ей песню «Ну вот и все», которая быстро была признана слушателями одной из лучших.
Последовавшие после развода отношения Стаса Михайлова стали служебным романом, и до ЗАГСа дело не дошло. Его избранницей стала Наталья Зотова, двоюродная сестра певицы Валерии, которая работала у него бэк-вокалисткой. В 2005 году у Натальи родилась дочка, которую она назвала Дашей, но певец разорвал отношения с Зотовой, еще когда та была в положении, не признал отцовство и долгие семь лет не видел наследницу. И все-таки сделал это, когда своими глазами увидел, как похожа на него девочка.
Третьей любовью в жизни Стаса Михайлова стала экс-жена футболиста Андрея Канчельскиса Инна. «Мисс Кировоград-1990» ушла от экс-игрока «Манчестер Юнайтед» после возвращения на родину из Лондона. В 2006 году спортсмен поехал в Самару выступать за местный клуб, а Инна осталась в Москве, где произошла ее судьбоносная встреча с музыкантом Стасом Михайловым в ресторане.
Сформировавшийся любовный треугольник быстро распался – Канчельскис ушел от жены, подал на развод. Тогда ради небогатого артиста Инна Канчельских оставляет свою обеспеченную жизнь и поселяется с ним в съемной квартире.
Свадьбу с Инной Канчельских Стас Михайлов сыграл спустя 5 лет после начала отношений, в 2011-м. К тому времени их совместной дочке Иванне было уже 2 годика.
Стас Михайлов: дети
Главное богатство для Стаса Михайлова – это его большая семья. В общей сложности, у Стаса и Инны Михайловых шестеро детей, причем, музыкант не делит их на своих и чужих – всех воспитывает как родных. Две дочки – Иванна 2009 года рождения и Мария – 2012-го – общие. От первого брака у певца взрослый сын Никита, которому 20 лет, и от вторых отношений дочь Дарья, ей 16 лет.
Инна Канчельских в предыдущем браке стала матерью дважды. Она родила мужу-футболисту первенца Андрея, которому уже 27 лет, и дочку Еву, ей 22 года.
Воспитанию детей Стас Михайлов уделяет пристальное внимание и всегда находит время на них в своем плотном графике. Его сын Никита учится в Ставропольском военном училище, артист уверен, — там юноша получит необходимые для формирования мужественности основы воспитания. Младшую дочку Марию певец отдал в фигурное катание, она занимается в академии Евгения Плющенко.
Однажды дочки Стаса Михайлова выразили желание стать участницами шоу «Голос», на что отец наложил категоричное табу. Потому что уверен, что это лишь навредит, причем, не только его детям, а всем, кто участвует в подобных шоу.
«Это сломает психику. Скажут ребенку в семь лет, что ты звезда, а после проекта ему трудно будет объяснить, что жизнь может сложиться по-другому», — объяснял Михайлов свое мнение.
Среди секретов правильного воспитания подрастающего поколения в семье Михайловых – отсутствие телевизора. Еще звездный отец уверен: девочек нужно воспитывать так, чтобы они понимали, что замуж нужно выходить не несколько раз, а единожды и навсегда.
В июле 2021 года пасынок Стаса Михайлова Андрей Канчельскис женился, его избранницей стала уроженка Греции. Свадьбу провели на родине невесты, торжество было очень пышным и громким.
Стас Михайлов – рост, вес, цвет глаз
Рост Стаса Михайлова – средний, он составляет 178 сантиметров. На сегодняшний день артист весит 87 килограммов. Цвет глаз – карий.
Стас Михайлов сегодня
Популярности Стаса Михайлова можно только позавидовать. Его гастрольный график обычно расписан на два года вперед, и неизменно артист собирает полные залы. С ограничениями из-за пандемии коронавируса музыкант, как и многие коллеги, был вынужден отменять и переносить выступления, но сейчас Стас Михайлов возобновил выступления.