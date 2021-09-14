«Смело для ее возраста»: стилист оценила образ дерзкой рокерши, в котором Алла Пугачева появилась на вечеринке

Модный эксперт Teleprogramma.pro уверена, что именно за смелость в нарядах Алла Пугачева часто подвергается критике со стороны тех, кто живет во власти стереотипов.

Каждый выход Аллы Пугачевой в свет — это событие для поклонников певицы. Они с удовольствием рассматривают, во что одета Примадонна, изучают ее прическу и макияж.

На днях Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным, близнецами Гарри и Лизой побывала на празднике в гостях у друзей. На вечеринке звезда предстала в рокерском образе. Алла Пугачева облачилась в косуху, лонгслив, черную пышную юбку с белым подъюбником.

Аутфит Примадонны оценила модный эксперт Teleprogramma.pro Надя Иванова.

«Относиться к стилю Аллы Борисовны можно по-разному, — отметила стилист Надя Иванова в беседе с Teleprogramma.pro. — Кто-то ею восхищается, кто-то недоумевает. Но то, что это действительно сильная, яркая женщина — это однозначно. Что касается этого лука. Алла Борисовна выглядит ярко, и для ее возраста, конечно, это смело. Честно говоря, я восхищаюсь. И в последнее время мне ее стиль нравится все больше. Алла Пугачева отказывается от балахонов, она выглядит более современно. Возможно, из-за этого ее часто и критикуют хейтеры, ведь в нашем обществе не принято, чтобы женщина в семьдесят лет одевалась в косуху и выглядела очень самобытно. Но, на мой взгляд, Алла Пугачева здесь демонстрирует целостный образ: прическа, макияж — все соответствует. В этом образе чувствуется и определенная и правильная грань. То есть, несмотря на молодежный стиль, сам лук закрытый, нет декольте и оголений, которыми иногда злоупотребляют дамы в возрасте. Поэтому здесь я преклоняюсь перед Аллой Борисовной. Очень стильно, очень молодежно, и комплект вполне себе допустим для дня рождения».

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн — 19 лет.

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