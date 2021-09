Воздушное платье со шлейфом: Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро появилась на Met Gala

Билли Айлиш два года назад стала настоящей звездой. Американская юная певица покорила молодежь своими хитами Bad guy и Wish you were gay. Многие отмечали, что она носит постоянно наряды люксовых марок, но выбирает фасон оверсайз. Лишь в последнее время она стала экспериментировать не только с цветом волос, но и имиджем. Молодая исполнительница начала одеваться более женственно.

Окончательно удивить поклонников и коллег Билли удалось на балу Met Gala, который прошел впервые за два года. Из-за пандемии в прошлом году мероприятие не состоялось. Но зато этой осенью звезды собрались в Музее Метрополитен, чтобы показать себя. Айлиш вышла на знаменитую лестницу в пышном персиковом платье с трехметровым шлейфом Oscar de la Renta. Ее образ напомнил многим актрису Мэрилин Монро. Он был выполнен в стиле золотого века Голливуда.

Так как раньше американская звезды облачалась в мешковатые наряды, этот аутфит произвел настоящий фурор. Поклонники осыпали ее комплиментами и назвали принцессой вечера.

«Это было феноменально», «Челюсть отвисла», «Я не могу представить, чтобы это платье поместилось в лимузин», «Настоящая Золушка», «Господи, такая красивая», «Вот это да», «Ты мне нравишься», «Из гадкого утенка в суперзвезду», «Это невероятно красиво», «Сказочно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

