Красное и черное: Билли Айлиш выпустила коллекцию экологичной одежды

25 февраля певица Билли Айлиш объявила о выпуске новой коллекции одежды The World’s a Little Blurry. Такое же название носит документальный фильм о ней, релиз которого намечен на 26-е число. Некоторые вещи 19-летняя артистка показала на себе и на моделях в Instagram.

Громадные ботинки, худи, мини-юбки, принты в стиле аниме, сочетания красного, черного и белого — вот какую молодежную моду предлагает восходящая звезда. А еще она поддерживает тренд на экологичные вещи — чтобы люди реже покупали одежду, но зато такую, которая прослужит им долго.

«Все в этой линейке (кроме носков) сделано из органических тканей! Все выращено без пестицидов, что хорошо для окружающей среды. Все производится в США (в основном, в Калифорнии), что поддерживает нашу отечественную экономику, — пишет певица. — Мы много работали над созданием нестандартных форм, уделяя особое внимание деталям».

Билли сразу отметила, что одежда ее бренда стала дороже, но это ради более высокого качества и экологичности. Для молодой звезды важно, чтобы ее поклонники потребляли меньше, зато более надежную продукцию.

Смотрите также: