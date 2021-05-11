«Думала, что сожгу волосы, если попробую»: Билли Айлиш призналась, почему стала блондинкой

11 мая кумир молодежи, певица Билли Айлиш, неожиданно стала участницей шоу Эллен Дедженерес. 19-летняя звезда появилась среди лиц виртуальных зрителей в студии американской передачи, и когда ведущая заметила ее, то пригласила для интервью на большом экране.
Эллен спросила у Билли, почему та решила сменить имидж и стать блондинкой в 2021 году.
«Я давно хотела блонд. Не знаю, что на меня нашло. Я видела отредактированные фанатами фотографии, когда у меня были зеленые волосы. Они там подставляли мне любой цвет и просто сделали светлые волосы, и я подумала: «А! Такая жесть! Я хочу это!» — рассказала Билли. — Я воспринимала это как мечту. Я не думала, что это станет явью, потому что мои волосы и так слишком многое пережили. Я думала, что сожгу их, если попробую, но я сделала это!»
Айлиш добавила, что на полный переход к блонду у нее ушло около шести недель, а начала она этот процесс еще 16 января.
Добавим, что свой новый образ девушка использовала для презентации своего второго студийного альбома Happier Than Ever, релиз которого намечен на 30 июля.