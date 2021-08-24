Покороче: Билли Айлиш повторила прическу своей мамы в молодости

23 августа популярная певица Билли Айлиш продемонстрировала в Instagram свою новую стрижку. 19-летняя звезда укоротила волосы, которые в 2021 году покрасила в блонд, и призналась, что это не просто блажь, — девушка захотела повторить образ своей мамы в молодости. Фото самой родительницы, которую зовут Мэгги Бэрд, артистка приложила.

Билли сняла себя во время поездки на автомобиле и отметила, что новый образ ей нравится.

Добавим, что мать у Айлиш (настоящая фамилия которой О’Коннелл) является актрисой, певицей, музыкантом и театральным педагогом. Неудивительно, что у нее выросли такие талантливые дети.

Напомним, что, став иконой бодипозитива для подростков, в этом году Билли решила раскрыть свою женственность и перестала прятать тело под мешковатую одежду. Теперь на ее странице в Instagram можно найти и «горячие» снимки.

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