Даже глаз не видно: Ким Кардашьян пришла на Met Gala в полностью закрытом костюме

40-летняя звезда американских телешоу Ким Кардашьян, похоже, кардинально сменила курс в одежде. Вместо того, чтобы демонстрировать себя публике, западная модница решила максимально скрывать свою кожу от посторонних глаз. В сентябре в социальных сетях знаменитости стали появляться все более и более закрытые наряды, причем черного цвета. Апогеем стал ее наряд на балу Met Gala 2021, который прошел в Нью-Йорке 13 сентября.

Кардашьян надела черный костюм Balenciaga с длинным шлейфом — экстравагантный наряд представляет собой нечто единое от каблуков до головы, где даже лицо и ладони полностью прячутся под тканью. Единственной частью Ким, которая выглядывала наружу, были волосы. Даже интересно, как звезда смотрела, куда идет, в этом черном коконе. Своим нарядом женщина похвасталась в Instagram.

Всю ночь лицо Ким было закрыто, но на вечеринку афтепати она сняла чехол с головы и заменила его на некий аксессуар — то ли карнавальную маску, то ли дизайнерские очки — тоже черный.

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«Горячо», «Одержимо», «Безумно», «Эпично» — такие комментарии оставили звездные подписчики Кардашьян под ее фотографиями, хотя новый наряд понравился далеко не всем.

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