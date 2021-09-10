Один образ — три тренда: Боярская появилась на вечеринке в блузе с рукавами-окороками, воротничком «Клодин» и принтом рolka dot

35-летняя Елизавета Боярская с 2006 года служит в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Свою работу она обожает и с наступлением осени всегда искренне радуется новому театральному сезону.

9 сентября звезда отметилась на вечеринке, посвященной уже 77-му театральному сезону в культурном заведении.

«Долгожданная встреча с любимыми!» — написала она в личном блоге, показав, как встретилась со своими коллегами.

Стоит отметить, что актеры, режиссеры и другие служители Мельпомены выглядели на этих кадрах несказанно счастливыми. Боярская подготовила для этой встречи особый наряд с супертрендовой блузкой с рукавами-окороками, модным принтом в горошек (рolka dot) и воротником «Клодин» с кружевными элементами. Все эти три элемента Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» называла в числе основных трендов.

В этом сезоне, рассказывала ведущая Первого канала, в приоритете – женственность. И каких-либо постпандемийных следов на подиумах больше нет. Напомним, ранее модельеры отражали в своих коллекциях эпоху эпидемии, вынося в приоритет удобство, элементы домашнего стиля. А также белый цвет и наряды похожие на костюмы врачей в знак признательности их непростого труда в период борьбы с коронавирусом.

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