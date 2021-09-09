«Смотрится выигрышно»: Подольская скорректировала фигуру трендовыми брюками с разрезами и принтом рolka dot

Журнал Moda Topical назвал имена самых ярких и успешных звездных мам на премии «Мама года – 2020–2021». В их числе оказалась Наталья Подольская, которая победила в номинации «Музыкальная мама».

Звезда предстала на вручении награды в безрукавной кипенно-белой рубашке и необычных брюках, в которых был заложен принт в горох в двух разных вариациях. Тот же рисунок можно было увидеть и на туфлях с острым мысом Натальи. Лук певицы привлек внимание профессионального стилиста Валентины Лаблюк, которая прокомментировала его эксклюзивно для Teleprogramma.pro.

«Образ в целом удачный. Прекрасно подходит под формат мероприятия, подчеркивает прекрасно достоинства Натальи. Внимание привлекают широкие брюки с вырезами, которые особенно актуальны в этом году. В этом образе они играют главную роль. Узор рolka dot, он же горошек, давно вошел в повседневную классику и является одним из любимых принтов многих именитых дизайнеров. В сезоне весна-лето – 2021 горох можно было увидеть в разных интерпретациях на модных показах. А смешанная стилизация крупного и мелкого гороха смотрится особенно выигрышно. Мелкий горох прекрасно вытягивает силуэт Натальи, а крупный придает красивый объем бедрам, тем самым придавая привлекательную женственность. Образ Наталья правильно разбавила однотонным верхом и дополнила женственными лодочками. А широкий ремень с крупной пряжкой прекрасно подчеркнул осиную талию Натальи. Прекрасный образ!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, а также курсы повышения квалификации в школе Ustyle. В списке достижений — десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

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