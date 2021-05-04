Не только «Клодин»: какие отложные воротнички сейчас в трендах, показала Хромченко

Уже третий сезон подряд отложные воротники штурмуют подиумы и гардеробы дам. И этот год – не исключение. О том, какие воротники сейчас особенно актуальны, а также с чем их носить, рассказала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

больше по теме Рекомендовала Хромченко: Брежнева вслед за Асмус оделась в модном оттенке экрю Эта вариация белого сейчас полюбилась дизайнерами одежды по всему миру.

По-прежнему актуальны романтичные белые воротнички «Клодин» в духе наряда гимназистки. Ими комплектуют как платья, так и жакеты. Подобный аксессуар сразу дает наряду флер невинности и определенную долю строгости.

«Отложные воротники, оформленные кружевами или сборками, действительно очень девичьи. Они предполагают некую юную особу, которая из-под маминой руки вышла погулять. Но довольно часто типаж взрослой женщины очень хорошо впускает отложной воротник», — прокомментировала ведущая.

В этом случае, по ее мнению, срабатывает уже ассоциация с работницей библиотеки или учительницей.

Если воротник ничем не украшен и просто имеет белый цвет, он ассоциируется с сотрудницей офиса, что тоже накладывает определенный отпечаток на восприятие образа.

Также сейчас в трендах не контрастные по отношению к основной одежде воротники, а напротив – в цвет. Их можно носить на блузах, рубахах и комбинировать даже с джинсами и шортами. В любом случае, считает Хромченко, отложные воротнички подчеркивают женственность их обладательниц.

«Они обращают внимание на аккуратность женщины, на ее чистоплотность и хорошее поведение», — прокомментировала эксперт.

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