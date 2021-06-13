Из стиля Гурченко: Хромченко показала привлекательный образ для женщин с рукавами-окороками

Костюм ведущая рекомендовала дамам, которые хотят добиться успеха в карьере и личной жизни.

На «Модном приговоре» Первого канала представили женственный комплект в стиле «леди лайк». Белый наряд, выгодно подчеркивающий фигуру, состоял из блузки с модными сейчас рукавами-окороками и юбки мидакси.

Эвелина Хромченко заметила, что подобные комплекты обычно выбирают дамы, которые сосредоточены на своем развитии, хотят преуспеть и в карьере, и в личной жизни.

Ведущая подчеркнула, что в принте показанного на подиуме облачения присутствуют одни из самых модных оттенков: серый и миндального молока. Стилист сочла эту комбинацию очень тактичной и приятной. Напомним, Институт Pantone назвал серый тон, наряду с желтым, цветом года. Этот выбор обусловлен пандемией, когда люди одновременно грустят из-за непростых времен и мечтают о счастье, а также солнечном настроении.

Александр Васильев отдельно остановился на рукавах-окороках, которые появились еще в эпоху наполеоновских войн и не раз переживали новый взлет интереса к себе. Их очень любила в свое время Людмила Гурченко.

«Почти все наряды в ее личном гардеробе имели такой крой рукава», — прокомментировал историк моды.

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