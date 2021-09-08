Элегантная пара: Паулина Андреева в мини-юбке и на каблуках предстала на премьере с Федором Бондарчуком

Паулина Андреева в последнее время появляется на публике очень редко. Уже два года она счастлива в браке с Федором Бондарчуком. 32-летняя актриса пишет сценарии и сама снимается в кино. Однако в этом году она впервые стала мамой. В марте жена режиссера родила сына Ивана. После этого события она полгода скрывалась от посторонних глаз, но на днях ее увидели на сборе труппы в Театре имени Чехова. А теперь она приехала на премьеру сериала «Вертинский», в котором сыграла одну из ролей.

В кинотеатре собралось много знаменитостей 8 сентября Паулина вышла на ковровую дорожку вместе с мужем. На этот раз она сделала аккуратную укладку и легкий макияж. Актриса облачилась в костюм с приталенным жакетом и мини-юбкой, которая подчеркнула ее стройные ноги. Бондарчук оделся с ней в одном стиле. Он предстала в черном брючном костюме и галстуке. Влюбленные держались за руки.

На премьере побывала и Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Супружеские пары сделали совместное фото. В центре событий оказался корреспондент портала Teleprogramma.pro. По словам очевидцев, многие восхитились тем, как выглядит Паулина после родов. Также множество комплиментов получила 72-летняя Примадонна.

Также на ковровой дорожке отметились: Анна Михалкова, Константин и Софья Эрнст, Ксения Собчак, Анна Михалкова и другие известные персоны. Напомним, что картина рассказывает он о жизни всемирно известного русского шансонье ХХ века — историю артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в 1943-м в разгар Второй мировой. Александр Вертинский — кумир эстрады первой половины XX века.

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