Стройная красотка с улыбкой на лице: как выглядит Паулина Андреева спустя полгода после родов

Актриса Паулина Андреева появилась на сборе труппы в Театре имени Чехова, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Для выхода в свет она выбрала самую обычную футболку. Звезда за последнее время еще больше посвежела и похорошела. Она уже вошла в форму после родов. В новом сезоне актриса, которой в октябре нынешнего года исполнится 33 года, наверняка снова появится на сцене МХТ имени Чехова.

Заметим, что популярная актриса полгода назад впервые стала мамой. Она родила сына Ваню своему мужу — популярному режиссеру Федору Бондарчуку.

Напомним, что из репертуара МХТ имени Чехова могут в самое ближайшее время исчезнуть два спектакля — «Идеальный муж» и «Карамазовы» режиссера Константина Богомолова. В Сети уже появилась петиция в защиту постановок, от которых были без ума многие зрители. Недовольство высказали и актеры, занятые в данном спектакле.

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