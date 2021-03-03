Впервые стала мамой: Паулина Андреева родила сына от Федора Бондарчука

Федор Бондарчук в сентябре 2019 года тайно сыграл свадьбу с Паулиной Андреевой. Перед этим они еще три года встречались, когда режиссер ушел от первой жены Светланы к молодой избраннице. В СМИ писали, что он купил просторную квартиру в Москве, где живет с супругой. Как оказалось, они готовились к пополнению в семье. Сама Паулина сообщила, что впервые стала мамой.

В соцсети девушка опубликовала фото, на котором предстала с округлившимся животом в шелковой пижаме. Как оказалось, девять месяцев она скрывала от общественности интересное положение. А 2 марта Андреева родила сына. Подробностей она раскрывать не стала, но рассекретила имя мальчика.

«Иван Федорович Бондарчук, 02.03.2021», — написала артистка.

52-летний Федор Бондарчук пока радостную новость не прокомментировал. Поклонники принялись поздравлять пару с пополнением. Однако девушка закрыла комментарии к посту. Отметим, что для нее это первый ребенок, а вот у Федора есть взрослый сын Сергей, подаривший ему внучек Маргариту и Веру, а также дочка Варвара.

Поклонники считают, что Паулина делает режиссера счастливым. Новость о рождении ребенка быстро облетела Сеть. Примечательно, что одной из последних работ актрисы стала роль Царь-девицы в фильме «Конек-Горбунок», который идет в кино.

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