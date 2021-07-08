Вернулась к работе после декрета: грустная Паулина Андреева без обручального кольца вышла в свет

Продюсер Алексей Киселев в Instagram разместил снимок своей давней подруги актрисы Паулины Андреевой. Она побывала в офисе одной из киностудий, где повстречалась с рэпером Скриптонитом. Именно этот музыкант написал саундтрек к первому сезону сериала «Псих». Сценарием занималась именно Андреева.
Между тем некоторые поклонники актрисы обратили внимание, что у нее на пальце нет обручального кольца. С чем это связано — остается только гадать. Кроме того, невооруженным взглядом можно увидеть, что актриса откровенно грустила.
Напомним, что в марте нынешнего года Паулина Андреева родила сына Ваню от режиссера Федора Бондарчука. Это их первый совместный ребенок.
Надо сказать, что актриса несколько месяцев назад обещала достаточно быстро выйти из декретного отпуска и свое слово, судя по фотографии, сдержала. Она вернулась к активной работе над своими творческими проектами.