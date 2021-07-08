Вернулась к работе после декрета: грустная Паулина Андреева без обручального кольца вышла в свет

Звезда побывала в офисе одной из киностудий, где встретилась с рэпером Скриптонитом.

Продюсер Алексей Киселев в Instagram разместил снимок своей давней подруги актрисы Паулины Андреевой. Она побывала в офисе одной из киностудий, где повстречалась с рэпером Скриптонитом. Именно этот музыкант написал саундтрек к первому сезону сериала «Псих». Сценарием занималась именно Андреева.

Между тем некоторые поклонники актрисы обратили внимание, что у нее на пальце нет обручального кольца. С чем это связано — остается только гадать. Кроме того, невооруженным взглядом можно увидеть, что актриса откровенно грустила.

Напомним, что в марте нынешнего года Паулина Андреева родила сына Ваню от режиссера Федора Бондарчука. Это их первый совместный ребенок.

больше по теме Паулина Андреева пришла на интервью к Бондарчуку в сером пиджаке оверсайз и кожаных брюках Актриса и режиссер обсудили работу над сценарием сериала «Псих».

Надо сказать, что актриса несколько месяцев назад обещала достаточно быстро выйти из декретного отпуска и свое слово, судя по фотографии, сдержала. Она вернулась к активной работе над своими творческими проектами.

Смотрите также: