Совсем другое дело!: Пынзарь показала, как выглядит ее бюст без пуш-ап

Дарья Пынзарь – одна из тех счастливиц, что все еще наслаждается морем и солнцем, несмотря на то, что лето закончилось. Ведущая уже несколько лет вместе с мужем Сергеем и двумя сыновьями живет в турецкой Аланье, а в Москву она приезжает на съемки «Дома-2» и навестить родственников.

Ведущая не скрывает, что скучает в России по теплому Средиземному морю и роскошным пляжам. Поэтому, когда возвращается в Турцию, старается компенсировать упущенное и много времени проводит на побережье.

Недавно Дарья Пынзарь рассказала фолловерам, что сильно похудела и показала свое прошлогоднее платье, которое буквально болталось на ней. Блондинка заверила публику, что никаких усилий для этого она не делала. Теперь ее личный гораздо чаще наполняется снимками в сексуальных бикини. Накануне она впечатлила народ своим персиковым купальником, запечатлевшись в нем у бассейна. А кое-кто сравнил ее грудь с балконами, настолько она была впечатляющей.

Чуть позже Даша разместила видео в мини-бикини без пуш-ап, где бюст звезды выглядел уже не таким объемным. Вероятно, лиф сделал все-таки свое дело.

А как вы думаете, почему грудь Даши стала выглядеть не столь пышной?

Смотрите также