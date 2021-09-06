Бузова с напряженными «кнопками» бюста под бра похвасталась тем, что дала ей природа

Ольга Бузова в свои 35 лет уверенно поддерживает молодежный имидж, заигрывая с публикой в своих социальных сетях. Частенько звезда завлекает народ довольно эротичными фото и видео. Ну и главная фишка артистки — полный игнор бюстгальтера. Не обошлось без нее и на этот раз.

Бузова выложила в Сеть ролик, где позирует в секси-бра перед камерой. Торчащие «кнопки» бюста в этот момент намекали на то, что актриса вновь забыла про белье, однако Оля решила усилить эффект и наклонилась перед объективом, позволяя заглянуть в «ложбинку греха». Именно так называют французы зону декольте.

«Олечка, самая красивая, самая добрая, самая лучшая», «Оля, ты такая красивая!» «Тебе надо дать премию «Красотка года», «Что за Чунга-Чанга?», «Такая секси», «Бузова без лифчика опять», — прокомментировали фолловеры видео.

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