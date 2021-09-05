«Это не грудь, это два балкона каких-то!»: Пынзарь впечатлила народ, надев бикини с косточками

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь уже давно живет в Турции, а в Москве бывает только по делам или, чтобы навестить родственников и друзей. Теперь знаменитая блондинка приезжает на родину еще и для того, чтобы сняться в шоу.

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В настоящий момент Дарья Пынзарь пребывает с семьей в Аланье. Погода на Средиземном море царит теплая и солнечная, и знаменитость с удовольствием проводит время на пляже и у бассейна. Примерив персиковое мини-бикини с трусиками на тесемках и бюстгальтером с косточками, Пынзарь запечатлелась на лежаке, на фоне домов и гор. Красивая фигура Даши не осталась незамеченной фолловерами.

«Это не грудь, это два балкона каких-то!», «Ага, балконы напротив балконов», «Даша, ты просто бомба», «Само совершенство», — восхитились фолловеры.

Ранее звезда засветилась на пляже в леопардовом бикини без пуш-ап, впрочем, с ее грудью эта роскошь позволительна.

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