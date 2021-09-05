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«Маме своей скажите: «У тебя сиськи большие!»: Гузеева ответила хейтерам, доставшим ее в Сети

Ведущая «Давай поженимся!» заявила, что знает о своей внешности не хуже других.

«Маме своей скажите: «У тебя сиськи большие!»: Гузеева ответила хейтерам, доставшим ее в Сети
Лариса Гузеева. Фото: Globallookpress.com

Лариса Гузеева сняла для личного блога видео, на котором жалуется сотрудникам, помогающим в создании шоу «Давай поженимся!» на хейтеров.

«Вот пишут мне в личные сообщения зачем-то: «У вас большие сиськи и огромные плечи, как у гренадера». Друзья мои, то есть наоборот – не друзья, вы мне хотите глаза открыть? Я вам по секрету скажу – я знаю, даже видела их один раз. И что мне теперь делать? Ну вот плечи, как у гренадера и сиськи большие. А вы к маме своей подойдите и хорошо бы, чтобы папаня при этом присутствовал, и скажите: «У тебя сиськи большие». Моим подписчикам желаю хороших выходных, всех обнимаю. Я – широкоплечая большесисечная Лариса», — заявила Гузеева.

Коллеги ведущей посоветовали ей не обращать внимание на эти слова и жить дальше, как жила. Также они заметили, что большая грудь – это достоинство, а не недостаток.

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