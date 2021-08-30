Ногой самое интересное прикрыла: Пынзарь довела свою фигуру до совершенства и блеснула ей в Турции

Ведущая шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь не скрывает, что ее красивая внешность — не только заслуга хорошей родословной. Знаменитая блондинка корректировала овал лица, а теперь призналась, что долгое время старалась похудеть. Результат своего труда она продемонстрировала в личном блоге.

Вначале Дарья Пынзарь примерила платье, которое купила в прошлом году с намерением надеть его на 1 сентября к детям на линейку. Звезда заявила, что сама в шоке от своего похудевшего внешнего вида. Наряд на знаменитости просто болтался.

«Жесть! А в том году я в нем ходила!» — удивилась она.

Позже Пынзарь выложила в личный блог фотографию в леопардовом мини-бикини на тесемках, которое уже более откровенно показало ее фигуру во всей красе. Вот только самые аппетитные части Даша решила прикрыть согнутой ногой.

Напомним, в настоящий момент ведущая находится в Турции, где живет с мужем Сергеем и двумя сыновьями. В Москву она приезжает специально на съемки шоу «Дом-2».

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