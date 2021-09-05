Дал же бог такие формы! Падчерица Крутого подразнила пышной грудью в монокини с прорезью в самом интересном месте

Виктория Крутая, недавно отметившая свое 36-летие, — приемная дочка известного композитора Игоря Крутого. Она родилась в первом браке нынешней супруги маэстро Ольги. Виктории было всего четыре года, когда ее родители расстались, мама затем переехала в США и забрала дочку с собой.

Игорь Крутой сразу же принял наследницу своей жены и воспитывал ее, как родную. Викторию Крутую мэтр называет своей старшенькой и не делает разницы между нею и кровной дочерью Сашей.

Игорь Крутой всегда реагирует на новые снимки Виктории в ее микроблоге, даже если они откровенного содержания. Не исключено, что он дал реакцию и на видео с пляжа, которым Виктория Крутая поделилась в сторис.

В кадре она предстала в черном монокини, которое подчеркнуло пышную грудь молодой красавицы. Вика явно хотела подразнила свою аудиторию, у части которой лето уже закончилось, горячим кадром с побережья.

На фото в сторис Крутая предстала еще и в полный рост, продемонстрировав, что монокини имеет небольшую, но очень пикантную деталь – прорезь под грудью. Она делает купальник еще более откровенным и эротичным.

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