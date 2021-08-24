Дает же бог такую красоту: жена Игоря Крутого предстала в кипенно-белом платье мидакси на «Новой волне»

Ольга Крутая стала участницей белой вечеринки, которая прошла в рамках музыкального фестиваля в Сочи.

На берегу Черного моря, в курортном Сочи в эти дни проходит музыкальный фестиваль «Новая волна». Он, впрочем, стал не только праздником исполнительского мастерства, но и настоящим парадом красоты. Звезды демонстрируют здесь свои умопомрачительные наряды, от которых у их поклонников захватывает дух.

Несколько шикарных платьев продемонстрировала жена генерального продюсера проектов «Новая волна», известного композитора Игоря Крутого Ольга Крутая.

На этот раз она предстала в совершенно роскошном белом платье мидакси, сочетав его с лодочками с металлическим принтом. В этом образе Ольга Крутая пришла на белую вечеринку, которая стала частью юбилейного вечера певца Николая Баскова.

Снимком Ольги Крутой в роскошном белом платье поделилась адвокат и светская львица Ида Достман. На фото, которое она разместила в микроблоге, Ольга Крутая предстала в ее компании. Разбавил женское общество сам Николай Басков.

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