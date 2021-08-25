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Дал же бог такие формы! Падчерица Игоря Крутого в белом платье с высоким разрезом блистала в день рождения

Виктория Крутая предстала на вечеринке в роскошном секси-наряде.

Дал же бог такие формы! Падчерица Игоря Крутого в белом платье с высоким разрезом блистала в день рождения
Игорь Крутой и его падчерица Виктория. Фото: instagram.com/victoriakrut/

Приемная дочка Игоря Крутого Виктория Крутая на днях отмечала свой день рождения. Эффектной брюнетке исполнилось 36 лет. По этому случаю Виктория Крутая устроила праздничную вечеринку, на которой предстала в белом наряде.

Облегающее платье с драпировкой, тонкими бретелями и высоким разрезом на всю ногу подчеркивало роскошные формы Виктории Крутой. Снимками, сделанными во время торжества, красавица поделилась в микроблоге.

«Спасибо всем за волшебный вечер и за пожелания в день рождения», — написала под фото Виктория Крутая.

Под постом тут же отметились известные люди. Приемную дочь Игоря Крутого поздравил композитор и поэт-песенник Игорь Николаев и муж Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов. Интересно, что Виктория Крутая первого поблагодарила за проявленное внимание, а комментарий второго проигнорировала.

Свой день рождения Виктория Крутая праздновала без мамы Ольги Крутой и приемного отца Игоря Крутого. Пара в эти дни находится на фестивале «Новая волна» в Сочи, где Ольга Крутая накануне блистала, как и ее дочь, в роскошном белом платье.

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