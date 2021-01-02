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«Горжусь своей старшенькой»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото падчерицы

Виктория Крутая похвасталась роскошной фигурой на зависть.

«Горжусь своей старшенькой»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото падчерицы
Виктория Крутая. Фото: instagram.com/victoriakrut/

35-летняя Виктория Крутая – приемная дочка известного композитора и продюсера Игоря Крутого. Девочка родилась в первом браке нынешней жены мэтра Ольги. Когда Вике было четыре года, ее родители разошлись, мама переехала в США, а позже забрала с собой и дочку.

Стоит отметить, что Игорь Крутой считает Викторию своим ребенком и не делает никакой разницы между родной дочерью Александрой и ею. Звездный отец принимает активное участие в жизни обеих девушек, он в курсе абсолютно всех событий в их жизни.

Вот и сейчас Игорь Яковлевич одним из первых поддержал Вику Крутую, разместившую в Instagram довольно откровенное фото.

Девушка – обладательница женственных форм и обожает демонстрировать это публично. Виктория надела блузку с весьма глубоким вырезом, который обнажил роскошную грудь брюнетки. Смотреть на фото без волнения, и правда, невозможно.

Вика Крутая
Игорь Крутой оставил комментарий под фото падчерицы. Фото: instagram.com/victoriakrut/

«Горжусь своей старшенькой», — отреагировал на снимок одним из первых Игорь Крутой.

На горячее фото Виктории обратил внимание и бывший муж брюнетки, Давид Беркович.

«Остынь, сестренка!» — написал он.

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