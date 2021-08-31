«Седина очень популярна в XXI веке»: теперь ее не закрашивают, а тонируют, рассказал Васильев

На «Модном приговоре» Первого канала показали стильный лук для возрастной дамы Ирины. Ее волосы уже давно стали белыми от седины. А после преображения стилистами шоу она вышла на подиум с нежно-розовыми локонами. Ведущий программы Александр Васильев заметил, что это последний писк моды.

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«Седина очень популярна в XXI веке, но не просто белая седина, а как это носили в 70-е годы с подкрасом, с тональностью. Например, розоватые, сиреневатые, голубоватые, как это очень любили делать в Советском Союзе с помощью краски, которая называлась «Ирида»», — рассказал Александр Васильев.

Другим проявлением тяги дизайнеров к 70-м годам стала возрожденная мода на трикотажные костюмы, об этом поведала Эвелина Хромченко. Особенно актуальны наряды в горизонтальную полоску. Также в тренде сумки-авоськи.

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