Как выглядит самая модная рубашка этой осени и зимы, показала Хромченко

Этой осенью и зимой женские рубашки вновь будут в тренде, об этом рассказали в эфире «Модного приговора» на Первом канале. А Эвелина Хромченко назвала те, мимо которых нельзя пройти модницам.

Особенно актуальными будут мягкие теплые рубашки. Они, по словам стилиста, уже вторую зиму не покидают подиумов. И этот сезон — не исключение. Поэтому стоит запастись актуальным экземпляром уже сейчас, ведь этот тренд и не думает покидать своих лидирующих позиций.

«Но, по сравнению с прошлой зимой, когда это была горячая новинка, нынешняя зима будет отличаться тем, что вы сможете в вариативе найти такие тепленькие рубашки в магазине. Это может быть пальтовая ткань или вот такая рыхлая ткань будет очень и очень популярна», — рассказала Эвелина Хромченко.

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