«Как будто жокейские»: Рогов показал самые модные сапоги этой осени

Александр Рогов во время эфира авторского фэшн-шоу на YouTube Rogov live показал самые трендовые сапоги осени 2021. Стилист прошелся по магазинам масс-маркета и убедился, что в них можно с легкостью одеться по моде. При этом ведущий заметил, что ни одна торговая точка не заплатила ему за обзор.

Александр Рогов нашел в супермаркете несколько модных моделей сапог. Он выделил ярко-синие ботфорты с острым мысом на высокой шпильке. «Это бомба!» — восхитился ведущий. При этом он признался, что ненавидит синий цвет, однако эта обувь выглядит эффектно. Стоят такие сапоги 7 999 рублей.

По-прежнему актуальны казаки, которые можно смело этой осенью доставать из своих кладовых. Однако наибольшее восхищение у Александра вызвали простые сапоги с закругленным мысом на низком каблуке. Именно такая обувь присутствовала в последних показах Valentino.

«Это одна из самых модных пар сезона – грубые, как будто жокейские сапоги», — сказал стилист.

Он признал, что такие высокие сапоги модно носить с брюками, заправленными внутрь. Однако этот тренд модному эксперту откровенно не нравится.

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