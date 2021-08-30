В нем трудно остаться незамеченной: какое пальто, по мнению Хромченко, этой осенью покорит сердца модниц

Эвелина Хромченко в новом выпуске шоу «Модный приговор» рассказала об осенних трендах. По словам ведущей Первого канала, в этом сезоне будут очень актуальны ярко-красные пальто, в которых трудно будет остаться незамеченными даже в самую суровую и пасмурную погоду.

Как говорит стилист, это модное течение – отнюдь не новинка, подобные модели создавал Вячеслав Зайцев и был очень популярен с ними. Это период примерно 90-х годов.

В представленном на подиуме образе стилисты сочетали классический красный костюм с красными же пальто и шляпой, дополнив прозрачными черными колготками и грубыми сапогами в тон. Такие жокейские сапоги – супертренд текущего сезона, как и прозрачные черные колготки. К слову, в сочетании с мини-юбкой и черной обувью – это идеальный вариант. Именно так ноги не укорачиваются (так бы было при светлых телесных колготках), а напротив, удлиняются.

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