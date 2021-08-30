«Они делают ножку стройной»: Васильев показал ботильоны, которые придают женщинам рост и изящества

Программа «Модный приговор» вернулась на Первый канал после каникул и сразу взялась за непростое дело – решило преобразить энергичную героиню Ирину, которую привела на фэшн-суд ее дочь Ксения. Она обвинила родственницу в отсутствии в ее аутфитах женственности и выступила в роли народного стилиста.

Стоит сказать, что один из образов, который подобрала для своей родительницы Ксения, понравился и героине проекта, и членам модного заседания. Ирина примерила безрукавое белое пальто, брюки и лонгслив оттенка капучино и ботильоны коричневого цвета.

Ведущие заметили, что в этом образе Ирина смотрится более изящной. Однако участница фэшн-преображения заметила, что не очень довольна ботильонами, которые подобрала ей дочь. На это Александр Васильев заметил:

«Они делают вашу ножку стройной, а вас более высокой! Это то, что вам нужно носить всегда!»

В этой обуви важную роль сыграл высокий, но при этом устойчивый, каблук и узкий мыс, которые и придали стилю изящество.

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