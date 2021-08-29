Сильный тренд сезона: Волочкова предстала в библиотеке в туфлях на платформе, как у Долиной

Туфли на платформе вновь вернулись в моду, об этом Teleprogramma.pro рассказала стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

«Платформа для многих людей очень удобна тем, что увеличивает рост, но при этом очень комфортна в носке. Она в моде. Обувь с правильной платформой вполне можно использовать для создания стильных луков», — поведала фэшн-эксперт.

Народная артистка Лариса Долина уже взяла это модное течение на вооружение и предстала на after-party в честь открытия фестиваля «Новая волна» в Сочи в золотистых туфлях на платформе с высоким каблуком.

Вслед за ней появилась в похожих туфлях в библиотеке балерина Анастасия Волочкова. Звезда тоже выбрала открытую модель на платформе с каблуком макси. Но другого цвета – белого, а также с гладкой подошвой, а не рельефной, как это было у Долиной.

Отметим также, что сейчас в тренде и танкетка, поскольку в целом актуально направление 90-х. Анжелика Гарсан при этом подчеркивала, что обувь в любом случае должна быть родом из нашего времени.

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