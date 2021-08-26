На променаде: Алсу после советов Хромченко облачилась в струящиеся брюки, которые делают фигуру стройнее

В этом сезоне бьют все рекорды популярности брюки палаццо, которые достают до самой земли. Именно на них советовала обратить внимание Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

По словам ведущей, такие брюки не только стильно смотрятся, но и визуально делают ноги длиннее и фигуру стройнее. Причем особенно модны светлые модели, хотя они и не очень практичны.

Певица Алсу поддержала тренд на брюки с эффектом стройности и одновременно моду на шелк, о которой тоже говорила Эвелина Хромченко в рамках фэшн-шоу. Звезда во время променада примерила с ними в комплекте топ из той же мерцающей ткани и стеганый бомбер. Прошивку которой поддержала зрительно мини-сумочка в тон.

«Модная, красивая, прекрасная душой», — восхитилась обликом Алсу певица Валерия, увидев фото в стильном аутфите в ее микроблоге.

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