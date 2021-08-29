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Звездный гость

По-молодежному: Долина в платье-футляре и летних ботинках с вырезами для пальцев встретилась с друзьями

Артистка сменила ни один наряд, будучи в Сочи.

По-молодежному: Долина в платье-футляре и летних ботинках с вырезами для пальцев встретилась с друзьями
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

65-летняя Лариса Долина вместе со своей дочерью Линой Миончинской и внучкой Сашей провела время в Сочи. Народная артистка уже второе лето подряд приезжает на курорт Краснодарского края на машине, исследуя различные места отдыха. Кроме того, в этом году, певица совместила приятное с полезным, побывав в составе гостей и выступающих на фестивале «Новая волна».

Лариса Долина прихватила с собой на побережье Черного моря не один актуальный наряд. Ранее она отметилась на after-party в кардигане в духе кимоно и трендовых туфлях на платформе. К слову, в похожей обуви недавно появилась в библиотеке и балерина Анастасия Волочкова.

На другой вечеринке со звездами Долина предстала в нестандартных летних ботинках с вырезами для пальцев и кипенно-белом платье-футляре.

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

Этот оттенок в настоящий момент в тренде, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Сейчас Лариса Долина уже вернулась домой, где ее ждала любимая кошка.

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