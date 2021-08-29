«Не успела родить, а уже худая!»: Арзамасова в брюках-капри на резинке показала метаморфозы с фигурой после родов

Актриса из ситкома «Папины дочки» только две недели назад сообщила о том, что стала мамой. А теперь она позирует с малышом в интерьерах дома хореографа Ильи Авербуха.

Лиза Арзамасова вторую неделю принимает поздравления от поклонников и звездных коллег с рождением первенца. Сына актриса из ситкома «Папины дочки» с мужем постановщиком ледовых шоу назвали Левушкой. Новоиспеченную мамочку с пополнением в семье поздравили: Мирослава Карпович, Ольга Кабо, Родион Газманов, Сати Казанова, Елена Валюшкина, Марина Газманова, певица Зара, Екатерина Волкова, Регина Тодоренко, Любовь Толкалина и многие другие.

После выписки из роддома Лиза с малышом обустраивается в доме постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха. Для сынишки пара купила милую плетенную колясочку, колыбельку и приданое — ползунки, чепчики, рукавички и теплый кокон, в который можно пеленать малютку-сына.

А многие поклонники тем временем обратили внимание на то, какие метаморфозы приключились с фигурой Лизы Арзамасовой после беременности. Так, фанаты отметили, что не успела жена Ильи Изяславича родить, как тут же похудела. От большого животика не осталось и следа. На фото с малюткой-сыном в колясочке актриса позировала в брюках-капри на резинке в области талии и клетчатой рубашке.

«Животик как серпом срезало!», «Почему звезды так быстро худеют после родов?», «Шикарная фигурка», «Такая модница», «Не успела родить, а уже худая», «Молодой мамочке все к лицу», «Лиза! Вид уставший, надо больше отсыпаться», «А где муж?», «Пасынок фоткал??», «Красотка! Были папины дочки, а стал мамин сыночек», «Милашка», — пишут фолловеры.

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