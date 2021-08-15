«Маршрут построен»: Ягудин тонко подшутил над Авербухом в роли новоиспеченного отца

Алексей Ягудин в личном микроблоге опубликовал видеоролик, состоящий из нарезки различных кадров с участием Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. То молодожены прибыли на роспись в загс, то объявляют о долгожданном пополнении, то Елизавета красуется с милым животиком, то пара вместе посещает светское мероприятие, то якобы «спешит» с главным моментом — родами. И вот на руках у них уже двойня. Это забавное фото фигурист отретушировал в фотошопе. На самом деле Лиза подарила постановщику ледовых шоу только одного малыша. Новоиспеченная мамочка успела поделиться первым фото из родильного отделения в микроблоге.

Маленькое счастье на руках у отца: Арзамасова поделилась первым фото новорожденного малыша от Авербуха

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«А & А!! Маршрут построен, далее вы прибыли в пункт назначения!! Илья и Лиза, поздравляю! От всего сердца поздравляю!! Ура», — подписал свой шутливый ролик фигурист.

«Спасибо Лешенька! Еще одним физкультурником стало больше!! Спасибо», — тут же оценил шутку близкого друга Авербух.

«Нет, не физкультурником, а начальником», — нашелся с ответом Ягудин.