«Мама Лиза! От всей души»: Мирослава Карпович поздравила Елизавету Арзамасову с первенцем

35-летняя Мирослава Карпович не забыла поздравить свою экранную «сестру» Лизу Арзамасову с появлением первенца. Малютку-сына актриса из ситкома «Папины дочка» назвала Левушкой. Это имя они с мужем выбрали не сразу. Как рассказывал постановщик ледовых шоу Илья Авербух, сначала они хотели присмотреться к малышу, понять, какое имя ему подойдет больше. И, видимо, теперь новоиспеченные родители ни в чем не сомневаются.

Как только Илья Изяславич вернулся из поездки в Нижний Новгород, он тут же забрал жену и новорожденного сынишку из роддома. Этот трогательный момент не смог пропустить и 17-летний пасынок Лизы. Мартин приехал на выписку мачехи с братиком.

«Мама Лиза!! Дорогие! Поздравляю от всей души!!!» — отметила Мирослава Карпович. «Мира, спасибо!» — поблагодарила экранную «сестру» жена Ильи Авербуха.

Напомним, что Мирослава Карпович строит отношения с «мажором» Павлом Прилучным. Обзаводиться детьми, как это сделала Дарья Мельникова (у нее двое сыновей от Артура Смольянинова, — Прим. ред.) и Лиза Арзамасова, актриса не спешит. При этом звезда «папиных дочек» прекрасно ладит с отпрысками Павла от Агаты Муцениеце. С малышкой Мией и с сыном Прилучного Тимофеем она даже летала на море.

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