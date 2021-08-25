«Кладешь сына внутрь кокона»: Арзамасова блеснула новой фотосессией сынишки, но скрыла его личико милым чепчиком

В роддоме актриса без дела не сидела. Жена Ильи Авербуха успела собрать для малютки богатое приданое. Тут и пеленки, и рукавички, и боди, и даже кокон.

В свои 26 лет Лиза Арзамасова с особой щепетильностью подошла к вопросу материнства. Актриса из ситкома «Папины дочки» заранее приготовила для малютки-сына богатое приданое. Тут и пеленки, и рукавички, и боди и даже кокон. Все из лучших материалов и тканей, чтобы малышу было комфортно и уютно. При этом жена постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха в микроблоге поделилась снимками из новой мини-фотосессии, скрыв личико сынишки милым чепчиком. Кстати, малыша супруги назвали Левушкой.

«Лиза, солнышко, от души поздравляю!! Рождение маленького человека — это настоящий космос! Ты подарила миру жизнь! Будьте счастливы… Мира и здоровья, благополучия и любви», — одной из первых отреагировала Ольга Кабо. «Чудо, какое же чудо! Поздравляем», — вторит актрисе Марина Газманова. «Лиза и Илья, поздравляю вас!! Растите на радость! Ура!!» — добавила Юлия Зимина.

«Мы дома! Дорогие, спасибо всем-всем-всем еще раз за поздравление и подарки. Не стесняясь буду благодарить друзей, которые помогали и радовали меня в новом счастливом этапе жизни. Спасибо за удобные и красивые пеленки, рукавички, боди и коконы. Последнее – спасение: кладешь сына внутрь кокона, застегиваешь молнию и готово. Что важно, безопасно: все швы сделаны наружу, а ткани – натуральны. Делюсь от сердца и искренне благодарю сама: за поддержку и радость в начале моего материнства и прекрасного счастья», — отметила Лиза.

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