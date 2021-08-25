«Сладкая пятка!»: Арзамасова очаровала звездных коллег милым фото малютки-сына от Авербуха

На днях постановщик ледовых шоу Илья Авербух забрал жену Лизу Арзамасову и сына Левушку из роддома. Чуть ли не целую неделю актриса провела в клинике. Хореограф не мог раньше приехать за возлюбленной, он был на гастролях в Нижнем Новгороде. Решив все важные дела с шоу Илья Изяславич тут же примчался к жене. В поездке отца сопровождал и 17-летний Мартин, он не мог пропустить такой важный момент для их семьи — выписку мачехи из роддома с маленьким братиком.

Дома «папина дочка» тут же устроила новую мини-фотосессию для малютки-сынишки, рассекретив его имя. Поклонники считали, что актриса назовет малыша Капитоном. Однако Лиза с мужем выбрала для крохи имя Лев.

«Левушка!! Добро пожаловать в мир», — одной из первых отреагировала Сати Казанова. «Ангела хранителя Левушке», — вторит певице Алика Смехова. «Какое красивое, благородное имя!» — отметила Зара. «Сладкая пятка», — умилилась снимком малыша Елена Валюшкина.

Актриса очаровала свежими домашними кадрами с сыном своих звездных коллег. Многие пожелали малышу расти большим и здоровеньким на радость маме и папе.

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