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«Сладкая пятка!»: Арзамасова очаровала звездных коллег милым фото малютки-сына от Авербуха

Актриса из ситкома «Папины дочки» вместе с сынишкой находится дома.

«Сладкая пятка!»: Арзамасова очаровала звездных коллег милым фото малютки-сына от Авербуха
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

На днях постановщик ледовых шоу Илья Авербух забрал жену Лизу Арзамасову и сына Левушку из роддома. Чуть ли не целую неделю актриса провела в клинике. Хореограф не мог раньше приехать за возлюбленной, он был на гастролях в Нижнем Новгороде. Решив все важные дела с шоу Илья Изяславич тут же примчался к жене. В поездке отца сопровождал и 17-летний Мартин, он не мог пропустить такой важный момент для их семьи — выписку мачехи из роддома с маленьким братиком.

Дома «папина дочка» тут же устроила новую мини-фотосессию для малютки-сынишки, рассекретив его имя. Поклонники считали, что актриса назовет малыша Капитоном. Однако Лиза с мужем выбрала для крохи имя Лев.

Актриса Лиза Арзамасова
Крошечный сынишка Лизы Арзамасовой спит в своей колыбельке. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

«Левушка!! Добро пожаловать в мир», — одной из первых отреагировала Сати Казанова.

«Ангела хранителя Левушке», — вторит певице Алика Смехова.

«Какое красивое, благородное имя!» — отметила Зара.

«Сладкая пятка», — умилилась снимком малыша Елена Валюшкина.

Актриса Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова показала крошечную пяточку сына Левушки. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

Актриса очаровала свежими домашними кадрами с сыном своих звездных коллег. Многие пожелали малышу расти большим и здоровеньким на радость маме и папе.

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