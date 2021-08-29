«Счастье есть»: Гузеева в джинсах бананах и худи прогулялась у озера и проверила качели на прочность

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале сказала, что на этих кадрах она такая, какая есть.

Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала подписчикам о своем отношении к постам в социальных сетях. Свое послание поклонникам знаменитость украсила фотографиями с прогулки, которую она совершила на выходных.

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Звезда ТВ примерила на променад у озера динамичный лук, облачившись в джинсы бананы, белое худи, кроссовки. Образ теледива дополнила небольшой черной сумочкой через плечо и солнцезащитными очками. Лариса Гузеева не только прогулялась вдоль водоема с уточками, но и испытала на прочность уличные качели.

«Я не против инстаграм-сказки, кто я такая. Просто я себе разрешила не рваться на полосы, чтобы соответствовать. Счастье есть. Клянусь. И радость есть. Они рядом. Всем чудесного воскресенья!» — подписала Гузеева снимки.

Ранее ведущая отметилась на шопинге, где приобрела наряды, которые с успехом корректировали фигуру, подавая ее в выгодном свете. В частности, любимица публики приобрела черное пальто с эффектом мерцания и брючный костюм с белой оторочкой.

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