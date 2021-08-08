В очках, без макияжа, но с харизмой: как в свои 66 выглядит кинозвезда СССР Лариса Удовиченко

Двух Ларис – Гузееву и Удовиченко – связывает не только актерская профессия, но и тесная дружба, которую они трепетно хранят с юных лет. Они считают друг друга не просто приятельницами, а практически сестрами.

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Дочь ведущей «Давай поженимся!» Ольга Бухарова, к примеру, называет звезду фильма «Самая обаятельная и привлекательная» не иначе, как «тетя Лариса». В последние годы 66-летнюю Удовиченко нечасто можно увидеть в кино, в социальных сетях она не появляется. Однако благодаря посту в Instagram Ларисы Гузеевой, поклонникам предоставилась возможность лицезреть любимицу советской и российской публики.

Ведущая запечатлела ее в домашней обстановке, хлопочущей на кухне за жаркой бычков. Звезда кино СССР предстала в простом свободном платье, очках, без кали макияжа. Тем не менее, даже в таком натуральном образе актриса выглядела симпатично, сохранив харизму, свойственную ей в молодости.

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