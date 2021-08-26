«Мимо я не могла пройти»: Гузеева похвасталась мерцающим пальто с эффектом стройности

Ведущую привлекло, что наряд вытягивал силуэт и был усыпан стразами Сваровски.

Лариса Гузеева не раз жаловалась своим подписчикам, что не может похудеть. Ведущая шоу «Давай поженимся!» не скрывает, что любит вкусно поесть и это, увы, неизменно отражается на ее фигуре.

Недавно она показала, как ее подруга Лариса Удовиченко готовит бычков. Звезда советского кино обваливает рыбу в муке и потом жарит в масле. Не трудно догадаться, что блюдо получается калорийным. Но Ларисе Гузеевой нравится.

Оказалось, что ведущая Первого канала нашла выход из ситуации – она решила подбирать наряды, которые визуально стройнят. И накануне она уже приобрела такое пальто на осень.

«Мимо этого пальто я, конечно, не могла мимо пройти. Во-первых, оно все расшито стразами Сваровски. Посмотрите, красоты необыкновенной! Опять же, оно все вытягивает, удлиняет. Зимой и летом буду красивая», — прокомментировала Лариса Гузеева свою обновку.

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