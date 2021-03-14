«Бананы – вчерашний день»: Хромченко назвала самые модные джинсы сезона

Не успели россиянки до конца привыкнуть к моде на джинсы бананы, как в тренды вошла совершенно другая модель. А брюки из денима, напоминающие своей формой тропический фрукт, потеряли свою актуальность. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на передаче «Модный приговор» Первого канала.

Как оказалось, сейчас в тренде очень широкие и утрированно длинные джинсы, которые в буквальном смысле слова волочатся по полу.

«Бананы у нас — уже вчерашний день, сейчас только прямые здоровенные брюки, такие, будто ты сняла их с бойфренда и завязала их на талии, чтобы они держались», — сказала ведущая.

Такие брюки сегодня модно украшать не традиционным кожаным или даже текстильным ремнем, а обычным поясом, снятым с плаща.

Отметим, что у объемных брюк есть замечательное качество — они отлично ложатся на любую фигуру, а у полных женщин визуально скрадывают сразу пару килограммов.

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