«Это круто!»: Гузеева умело скрыла недостатки фигуры под элегантным брючным костюмом с оторочкой

Лариса Гузеева, как и большинство дам, очень любит наряжаться. Увы, как и многие модницы, она далеко не всегда при этом довольна своим внешним видом. 62-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале не скрывает, что с возрастом она с трудом стала сдерживать лишний вес. Иногда звезда даже ложиться в специализированные медицинские учреждения для того, чтобы немного похудеть.

А пока это не удается сделать Лариса Гузеева просто умело прячет ненужные объемы под правильными нарядами. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала не раз говорила, что актуальный сейчас оверсайз просто создан для пышнотелых женщин. Под такими нарядами просто невозможно разглядеть что-то лишнее, остается только догадываться.

И именно на свободные наряды Лариса сделала ставку, устроив себе накануне шопинг. В личном блоге артистка похвасталась пальто с эффектом стройности, которое, к тому же, было усыпано стразами. А также представила публике элегантный брючный костюм синего цвета с белой оторочкой.

«Вот это я бы без девчонок моих золотых никогда в жизни не выбрала. Это прямо круто!» — восхитилась Лариса Гузеева.

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